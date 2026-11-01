சிதம்பரத்தில் மனைவியை அடித்து கொன்று சுடுகாட்டில் எரித்த கணவர், மாமனார் கைது
சிதம்பரத்தில் மனைவியை அடித்து கொன்று சுடுகாட்டில் எரித்த கணவர், மாமனார் கைது
ADDED : அக் 31, 2026 09:29 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அருகே, மனைவியை அடித்து கொலை செய்து சுடுகாட்டில் எரித்த கணவர் மற்றும் மாமனாரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரம் அடுத்த மீதிக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் யாகப்பன் மகன் ரவிச்சந்திர சேகர்,34; பெயிண்டர். இவரது மனைவி சிவசாமி,32: காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட இவர்களுக்கு 9 வயதில் மகன் உள்ளார்.
இந்நிலையில் மீதிக்குடி கிராமத்தில் நேற்று (அக்.,30) இறப்பு எதுவும் நடக்காத நிலையில், அன்று இரவு 7 மணிக்கு சுடுகாட்டில் ஒரு உடல் எரிப்பதாக சிதம்பரம் போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
ஏ.எஸ்.பி., சத்திரியா கவின் தலைமையில், அண்ணாமலை நகர் இன்ஸ்பெக்டர் கவிதா மற்றும் போலீசார் இரவு 9 மணிக்கு மீதிக்குடி கிராமத்தில் விசாரித்தனர். மேலும், சுடுகாட்டில் எரிந்து கொண்டிருந்த உடலை, தண்ணீர் ஊற்றி தீயை அணைத்து, பாதி எரிந்த நிலையில் உடலை மீட்டனர்.
விசாரணையில், ரவிச்சந்திர சேகரனின் நண்பருக்கும், சிவகாமிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், தம்பதிக்குள் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. அதன்படி நேற்று மாலை மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. அப்போது ரவிச்சந்திர சேகரன் தாக்கியதில், சிவகாமி மயங்கி விழுந்தார். ஆத்திரம் அடங்காத ரவிச்சந்திரசேகரன் வெளியில் இருந்த கட்டையை எடுத்து வந்து, சிவகாமி தலையில் அடித்து கொலை செய்தார்.
அப்போது, வீட்டிற்குள் வந்த யாகப்பன், சிவகாமி இறந்து கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். உடன், மகன் ரவிச்சந்திரசேகரை தப்பிச் செல்லுமாறு கூறினார். அவர் தப்பிச் சென்ற பின், யாகப்பன் மாலை 6 மணிக்கு, ஒரு வாகனத்தை வரவழைத்து அதில் சிவகாமியின் உடலை ஏற்றிக்கொண்டு மீதிக்குடி சுடுகாட்டிற்கு கொண்டு சென்று, அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் உதவியுடன், சிவாகாமி உடலை எரித்தது தெரிய வந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து தடயவியல் நிபுணர்கள் இன்று (அக்.,31) காலை, ரவிச்சந்திரன் வீட்டில் ஆய்வு செய்து தடயங்களை சேகரித்தனர். மேலும் முண்டியம்பாக்கம் மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவ குழுவினர், சுடுகாட்டில் பாதி எரிந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட சிவகாமியின் உடலை பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து சிவகாமியின் தந்தை மனோகரன் கொடுத்த புகாரின் பேரில், அண்ணாமலை நகர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தலைமறைவான ரவிச்சந்திரசேககரன், யாகப்பன் ஆகியோரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், இச்சம்பவம் தொடர்பாக , சுடுகாட்டில் வேலை செய்யும் தொழிலாளிகள் மற்றும் சிவகாமி உடலை சுடுகாட்டிற்கு கொண்டு சென்ற வாகனத்தின் டிரைவர் ஆகியோரை விசாரிக்க போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.
மனைவியை அடித்து கொன்று, ஊருக்கு தெரியாமல், உடலை தனது தந்தை உதவியுடன் சுடுகாட்டில் எரிந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.