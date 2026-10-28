கடலுார் பெரியார் கல்லுாரியை அரசு கல்லுாரியாக மாற்றுவேன்: அமைச்சரின் பேச்சால் சர்ச்சை
கடலுார் பெரியார் கல்லுாரியை அரசு கல்லுாரியாக மாற்றுவேன்: அமைச்சரின் பேச்சால் சர்ச்சை
UPDATED : அக் 27, 2026 06:37 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:26 PM
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் தி.மு.க., மற்றும் அ.தி.மு.க., மீது மக்கள் கொண்டிருந்த வெறுப்பு காரணமாக த.வெ.க., வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. முதல்வர், அமைச்சர்கள் புதிதாக பொறுப்பேற்றனர். அவர்களில் பலர் நாட்டு நடப்பு விஷயங்கள் தெரியாமல் திடுதிப்பென அமைச்சர்களாகி விட்டனர்.
அதில், வீட்டு வசதி வாரிய அமைச்சராக பொறப்பேற்ற, கடலுாரை சேர்ந்த ராஜ்குமார் அண்மையில் கடலுார் தேவனாம்பட்டிணம் பெரியார் அரசு கல்லுாரியில் நடந்த 2ம் நாள் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று பேசினார்.
அப்போது, பெரியார் கல்லுாரியை அரசு கல்லுாரியாக மாற்றப்பாடுபடுவேன் என்றார். கூட்டத்தில் உட்கார்ந்திருந்த பார்வையாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அமைச்சரின் பேச்சை கேட்டு குழம்பினர். பெரியார் கல்லுாரி அரசுக் கல்லுாரிதான் என்பது அமைச்சருக்கு தெரியாது போலிருக்கிறது. பெரியார் பெயரில் இருப்பதால் பெரியாருக்கு சொந்தமான கல்லுாரி என நினைத்து விட்டாரோ...
கடலுாரிலேயே பிறந்து வளர்ந்த அமைச்சருக்கு, பெரியார் கல்லுாரி அரசு கல்லுாரி என்பது கூட நினைவில் கொள்ள நேரமில்லாமல் போய்விட்டதோ என ஆதங்கப்பட்டனர்.