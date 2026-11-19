விவசாயிகளுக்கு அடையாள அட்டை புவனகிரியில் சிறப்பு பதிவு முகாம்
விவசாயிகளுக்கு அடையாள அட்டை புவனகிரியில் சிறப்பு பதிவு முகாம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:22 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அருகே உள்ள நெல்லிக்கொல்லை, துறிஞ்சிக்கொல்லை, வடதலைக்குளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் வேளாண் அடுக்ககம் திட்டத்தின் கீழ் அடயைாள அட்டை பதிவிற்கான சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு, புவனகிரி வேளாண் உதவி இயக்குனர் விஜயகுமார் தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு முகாமில் அடையாள அட்டை பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் தங்களது பட்டா சிட்டா ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட கைபேசி எண் கொண்டு வந்து பதிவு செய்தனர்.
இவர்கள் தனித்துவ எண்ணை பெற்று இனி வரும் காலங்களில் வயல்களுக்கு தேவையான உரம், அரசு மானியம், இடுபொருட்கள், பாரத பிரதமரின் கவுரவ நிதி பெறும் திட்டம், பயிர்காப்பீடு, வங்கிகள் மற்றும் அரசு துறைகளில், பயிர்கடன் மற்றும் இதர வேளாண் கடன்கள் பெறுவதற்கு அவசியமாகும் என வேளாண் அதிகாரிகள் விவசாயிகளிடம் எடுத்துரைத்தனர். இந்த சிறப்பு முகாம் வரும் 30ம் தேதிவரை நடக்கிறது.