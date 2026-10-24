கலையம்சத்துடன் கூடிய சுவாமி சிலைகள் என்றலே மேல்பட்டாம்பாக்கம் சித்தி விநாயகர் சிற்பக்கூடம் தான்
கலையம்சத்துடன் கூடிய சுவாமி சிலைகள் என்றலே மேல்பட்டாம்பாக்கம் சித்தி விநாயகர் சிற்பக்கூடம் தான்
UPDATED : அக் 16, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:24 PM
தொழில் மலர் ஆர்ட்டிகல்;
கடலுார் அடுத்த மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் சித்தி விநாயகர் சிற்பக் கூடம் மூன்று தலைமுறையாக செயல்படுகிறது. இதனை யாகமூர்த்தி நடத்தி வந்தார். அவரது மறைவுக்கு பின், தற்போது அவரது மகன் கோபாலகிருஷ்ணன் நடத்தி வருகிறார். இவர்களது குடும்பத்தில் ஆண்கள் பொறியியல் உள்ளிட்ட உயர்படிப்புகள் படித்தாலும் சுவாமி சிலைகள் செய்யும் பணியை தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர்.
இங்கு ஐம்பொன் சிலைகள், கொடிமரம், தேர்த்துணி, பெரிய அளவிலான மணி, துணிக்குடை, பஞ்சலோக சிலைகள், அஷ்டபந்தன மருந்து, செப்பு மற்றும் வெள்ளிக்கவசம்,மரத்தினாலான வாகனங்கள், கருங்கல் சிலைகள் என பல்வேறு வகையான சுவாமி சிலைகள் செய்து வருகின்றனர்.
இவர்களின் கைவண்ணத்தில் வடிக்கப்படும் சுவாமி சிலைகள் கலையம்சத்தோடும், விலை குறைவாகவும் கிடைப்பதால் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு மாநிலத்தவர் விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர்.
இவர்கள், கும்பாபிஷேகத்தின் போது சுவாமி சிலைகளுக்கு கீழே வைக்கப்படும் எந்திர தகடுகளை இலவசமாக வழங்கி வருவது குறிப்பிடதக்கது.