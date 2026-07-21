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தொகுதி மறு வரையறை மசோதாவை தி.மு.க., ஆதரித்தால் சந்தர்ப்பவாதம்: காங்., அழகிரி 'அட்டாக்'

தொகுதி மறு வரையறை மசோதாவை தி.மு.க., ஆதரித்தால் சந்தர்ப்பவாதம்: காங்., அழகிரி 'அட்டாக்'

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:08 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:08 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM

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ஸ்ரீமுஷ்ணம்: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை தி.மு.க., ஆதரிக்க கூடாது. அப்படி ஆதரித்தால் அது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் என, காங்., முன்னாள் மாநில தலைவர் அழகிரி கூறினார்.

அவர், ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் காமாரஜர் பிறந்தநாளையொட்டி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அப்போது நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிப்பது குறித்து, தி.மு.க., சொல்லும் திருத்தங்களை கொண்டுவந்தால் மசோதாவை ஆதரிப்போம் என அக்கட்சி கூறுவது, துரதிர்ஷ்டவசமானது. தொகுதி மறுவரையறை என்பதே வட இந்திய மாநிலங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து தென் இந்திய மாநிலங்களை புறக்கணிப்பதாகும்.

தி.மு.க., காங்., கட்சியோடு கூட்டணியில் இருந்தால் பா.ஜ.,வை எதிர்ப்பதும் இல்லையென்றால் பா.ஜ.,வை ஆதரிப்பது என்பது சந்தர்ப்பவாத அரசியல்.

தி.மு.க., இண்டியா கூட்டணியை விட்டு வெளியேற காரணத்தை தேடி வருகிறது. தி.மு.க., பா.ஜ.,வை ஆதரித்தால்தமிழகம் உங்களை மன்னிக்காது.

முதல்வரை மிரட்டும் வகையில் பேசினால் யாராக இருந்தாலும் கைது செய்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.

சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சிகள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு முதல்வர் பதில் சொல்லவேண்டும் என்பது கட்டாயமல்ல. இந்தியாவில் உள்ள பிரச்னைகளுக்கு முதல்வர் பதில் சொல்லவேண்டிய அவசியமில்லை.

அதிகாரிகள் லஞ்சம் வாங்கும் விவகாரத்தில் உதவியாளர்கள் மற்றும் கீழ்மட்ட பணியாளர்கள் மட்டுமே பாதிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரில், லஞ்சம் கேட்கும் உயரதிகாரிகளுக்கு கீழ் நிலையில் பணியாற்றுபவர்கள் லஞ்சம் கேட்டால் வாங்கி தர முடியாது என கூறிவிட்டால் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. அமைச்சர்கள் முதல் அதிகாரிகள் வரை யாராக இருந்தாலும்லஞ்சம் கேட்டால் புகார் கொடுக்க சொல்லி முதல்வர் வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.

இவ்வாறு அழகிரி கூறினார்.

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