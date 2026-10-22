/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/உடல் நலம் குன்றியவர் சிகிச்சை பலனின்றி சாவு
UPDATED : அக் 16, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 16, 2026 03:24 PM
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புதுச்சத்திரம்: உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற வாலிபர், சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
சிதம்பரம் அடுத்த லால்புரத்தை சேர்ந்தவர் தேவதாஸ் மகன் பீட்டர் ஸ்டீபன்,33; இவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு, கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் பெரியப்பட்டு தர்காவில் தங்கியிருந்தார். இந்நிலையில் கடந்த 4 ம் தேதி உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டதால், கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இறந்தார். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், புதுச்சத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.