நெல்லிக்குப்பத்தில் எம்.பி., முன்னிலையில் மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு
நெல்லிக்குப்பத்தில் எம்.பி., முன்னிலையில் மக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 19, 2026 08:36 PM
ADDED : நவ 19, 2026 08:34 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் ஆய்வு பணிக்கு சென்ற எம்.பி., முன்னிலையில் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
நெல்லிக்குப்பம் சுல்தான்பேட்டையில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை உள்ளது. இந்த சுரங்கப் பாதையில் மக்கள் நடந்து செல்லும் படிக்கட்டுகள் மட்டும் உள்ளது. இதனால், பைக் உள்ளிட்ட எந்த வாகனங்களும் இந்த சுரங்கப்பாதையை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது.
அதனால், வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் சுரங்கப்பாதையை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் பல ஆண்டாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று விஷ்ணுபிரசாத் எம்.பி., சுல்தான்பேட்டை ரயில்வே சுரங்க பாதையை பார்வையிட்டார். அவருடன் ரயில்வே முதன்மை பொறியாளர் அருண்மொழிதேவன், கோட்ட பொறியாளர் வினோத்குமார், உதவி கோட்ட பொறியாளர் சரவணன், பொறியாளர்கள் பாலாஜி, ஆனந்தன், எம்.பி., மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் திலகர் உடனிருந்தனர்.
பின்னர், சுரங்கப்பாதையை மாற்றி அமைப்பது தொடர்பாக ஆலோசனைக்கூட்டம் நடந்தது. அப்போது, ரயில்வே அதிகாரிகள், வாகனங்கள் செல்லும் வகையில் சுரங்கப் பாதையை மாற்ற வேண்டுமானால் இருபுறமும் 30 மீட்டருக்கு சாலையை ஆழப்படுத்த வேண்டும் என அதிகாரிகள் கூறினர். அப்படி செய்தால் இருபுறமும் உள்ள 20-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பாதிக்கும் என்பதால், வீட்டின் உரிமையாளர்கள் அத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
ஆனால் பெரும்பாலானவர்கள் ஒருபுறம் மட்டுமே இறந்த முஸ்லிம்களின் உடலை புதைக்க இடம் உள்ளது. மறுபுறம் இறந்தவர்களின் உடலை சுரங்கப்பாதை வழியாக தூக்கி வருவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே சுரங்கப்பாதையை மாற்றி தர வேண்டும் என்றனர்.
இதனால் எம்.பி., முன்னிலையில் இரு தரப்பினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
உடன் விஷ்ணுபிரசாத் எம்.பி., பொதுமக்களாகிய உங்களுக்குள் பேசி எப்படி செய்யலாம் என ஒற்றுமையாக முடிவு செய்து கூறுங்கள். அதன்பிறகு, அது குறித்து ஆய்வு செய்யலாம் எனக் கூறிவிட்டு, அதிகாரிகளுடன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.