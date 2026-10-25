வடலுாரில் 20 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் மழையில் நனைந்து முளைத்து வீணாகும் அபாயம்
வடலுாரில் 20 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் மழையில் நனைந்து முளைத்து வீணாகும் அபாயம்
UPDATED : அக் 24, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 PM
வடலூர்: வடலூர் அருகே, 20 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேங்கி மழையில் முளைக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது
கடலுார் மாவட்டம், வடலூர் அடுத்த கருங்குழி, கொளக்குடி கிராமங்களில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு, விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த கொள்முதல் நிலையங்களில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள், நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்குகளுக்கு எடுத்து செல்லப்படாமல் தேக்கமடைந்துள்ளன.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி, படிப்படியாக தீவிரமடைந்து வருகிறது. இதனால் இங்குள்ள நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து முளைக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு கிடங்குகளில் போதிய இட வசதி இல்லாததால், மூட்டைகள் தேக்கமடைந்து கிடப்பதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளதால், கொள்முதல் பணிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இப்பகுதி விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். எனவே, தேக்கமடைந்துள்ள நெல் மூட்டைகளை அரசு கிடங்குகளுக்கு பாதுகாப்பாக மாற்ற, மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகமும் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.