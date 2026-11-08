உழவர் சந்தையில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை துவக்க விழா
உழவர் சந்தையில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை துவக்க விழா
ADDED : நவ 07, 2026 02:47 PM
விருத்தாசலம்: தமிழகத்தில் உள்ள உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்களை வாரந்தோறும் சந்தைபடுத்தவது தொடர்பான அறிவிப்பை வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி, விருத்தாசலம் உழவர் சந்தையில் இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்பனை துவக்க விழா இன்று (நவ.,7) நடந்தது.
விழாவிற்கு, விவசாயிகள் சங்க தலைவர் முருகன் விற்பனையை துவக்கி வைத்தார். இயற்கை விவசாயிகள் மாதவன், கவியரசன், கணேசன், கார்த்திகேயன் ஆகியோர் இயற்கை வேளாண் பொருட்களின் சிறப்பு மற்றும் அதன் பயன் குறித்து பேசினர்.
வேளாண் அலுவலர் கோபாலகிருஷ்ணன் உழவர் சந்தையின் செயல்பாடு, விவசாயிகள் மற்றும் நுகர்வோர்களுக்கு உழவர் சந்தை மூலம் கிடைக்கும் பயன்கள் குறித்து விளக்கினார்.
விதைசான்று மற்றும் அங்கக சான்றளிப்பு துறை வேளாண் அலுவலர் மகேஷ் மற்றும் வேளாண் அலுவலர் சிவக்குமார் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தனர்.
இதில், வேளாண் அலுவலர்கள், இயற்கை விவசாயிகள், பொதுமக்கள், நுகர்வோர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இயற்கை விவசாயிகள் தாங்கள் இயற்கை முறையில் விளைவித்த காய்கறிகள், பழங்களை விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருந்தனர்.