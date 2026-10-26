ADDED : அக் 25, 2026 08:51 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் முதன்முறையாக இருதய சிகிச்சைக்கு என மலர் மருத்துவ மையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனை அருகில் மலர் மெடிக்கல் சென்டர் நேற்று திறக்கப்பட்டது. டாக்டர் தம்பதிகள் கதிர்வேல், பாரதி, மகன்கள் ரேவந்த், யஷ்வந்த் வரவேற்றனர். புதுச்சேரி ஏ.ஜி.பத்மாவதி மருத்துவமனை இதயப்பிரிவின் சர்வதேச தலைமை ஆலோசகர் இளங்கோவன் ரிப்பன் வெட்டி, மருத்துவமனையை திறந்து வைத்தார்.
சீனியர் டாக்டர்கள் கோவிந்தசாமி, சந்திரவடிவு, தமிழரசி, இளவரசன் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றி, வாழ்த்தினர். டாக்டர்கள் குலோத்துங்கசோழன், கோவிந்தமுருகன், நகர்மன்ற தலைவர் சங்கவி முருகதாஸ், அன்புச்செழியன், ராஜகோபாலன், சாதிக்பாஷா, முகமதுரபீக், சக்கரவர்த்தி, சித்ரா வேல்முருகன், மூவேந்தன், அனுப்ரியா, ஏகநாதன் பங்கேற்றனர்.
பின்னர், இருதய உட்புகு நவீன ஆய்வகம், நவீன லேப், இ.சி.ஜி., எக்கோ ஆய்வகங்கள், மெடிக்கல் ஆகியன திறந்து வைக்கப்பட்டன.
விழாவில், விருத்தாசலம், விழுப்புரம், கடலுார் பகுதிகளில் அரசு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் டாக்டர்கள், தொழிலதிபர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் பங்கேற்று வாழ்த்தினர். குழந்தைகள் நல டாக்டர் பாலமுருகன் நன்றி கூறினார்.
இருதய சிகிச்சை நிபுணர் கதிர்வேல் கூறுகையில், ‘விருத்தாசலத்தில் முதன்முறையாக இருதய சிகிச்சைக்கு என மலர் மெடிக்கல் சென்டர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இ.சி.ஜி., எக்கோ, இருதய உட்புகு ஆய்வகங்கள் அனைத்தும் நவீன வசதிகளுடன் உள்ளன. மாரடைப்பு மற்றும் மாரடைப்பை சரிசெய்யும் சிகிச்சை முறைகளான ஆஞ்சியோகிராம், ஆஞ்சியோபிளாஸ்ட் மற்றும் ஸ்டன்ட் பொறுத்தப்படும். 24 மணி நேரமும் ஐ.சி.யு., வசதி உள்ளது. மேலும், மனநலம் மற்றும் குழந்தைகள் நல சிறப்பு சிகிச்சையும் தரப்படுகிறது,’என்றார்.