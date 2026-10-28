/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பின்னலுாரில் அரசு பள்ளி கட்டடம் திறப்பு விழா
UPDATED : அக் 27, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:24 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரி அடுத்த பின்னலூரில், ஆதிதிராவிடர் நல தொடக்க பள்ளியில், நபார்டு திட்டத்தில் ரூ. 35 லட்சம் மதிப்பில், புதியதாக கட்டப்பட்ட வகுப்பறை கட்டடம் திறப்பு விழா நடந்தது.தலைமை ஆசிரியர் ஜோதிமணி தலைமை தாங்கினார். உதவி ஆசிரியர்கலைச்செல்வி வரவேற்றார். வட்டார கல்வி அலுவலர் கலைச்செல்வி புதிய வகுப்பறை கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார்.விழாவில், வட தலைகுளம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மணிராஜன், ஊராட்சி செயலர் மணிகண்டன், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் கந்தசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர் டெனிஸ்மேரி நன்றி கூறினார்.