விருத்தாசலத்தில் ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் ஆலை திறப்பு விழா
விருத்தாசலத்தில் ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் ஆலை திறப்பு விழா
UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:36 PM
மந்தாரக்குப்பம்: விருத்தாசலம் அடுத்த குப்பநத்தம் பைபாஸ் சாலையில் ஸ்ரீ ஐஸ்வர்யா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார்பில் புதிய ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் ஆலை திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு நெய்வேலி வடக்குத்து ஸ்ரீ ஐஸ்வர்யா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிர்வாக இயக்குனர் வெங்கடேஷ் கண்ணா தலைமை தாங்கினார்.
விருத்தாசலம் ஜெயின் ஜூவல்லரி அகர்சந்த், நிர்மலா மெட்ரிக் பள்ளி தலைவர் ராஜேந்திரன், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பிரிவிசன் ஜி மார்ட் கோபு, ரூபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இயக்குனர் சாமுவேல் கென்னடி, ஏ.கே கன்ஸ்ட்ரக்சன் அருள், ஸ்ரீராம் ஏஜென்சி பாலாஜி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று குத்துவிளக்கேற்றி புதிய ரெடிமிக்ஸ் கான்கிரீட் ஆலையை திறந்து வைத்தனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ம.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் ராமலிங்கம், தி.மு.க., மாவட்ட பிரதிநிதி செந்தில்குமார் மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள், தொழிலதிபர்கள், வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தினர்.
விழாவிற்கு வந்த அனைவரையும் வெங்கடேஷ் கண்ணா குடும்பத்தினர்,என்.கே.எல்.பி குரூப்ஸ் மற்றும் ஊழியர்கள் வரவேற்றனர்.