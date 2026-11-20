கடலுார் சிப்காட் தொழிற்சாலையில் வருமான வரி அதிகாரிகள் ‘ரெய்டு’
கடலுார் சிப்காட் தொழிற்சாலையில் வருமான வரி அதிகாரிகள் ‘ரெய்டு’
UPDATED : நவ 20, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
கடலுார்: கடலுார் சிப்காட்டில் உள்ள தொழிற்சாலையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் அடுத்த சிப்காட் வளாகத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் உள்ளன. இங்கு, பெரியகாரைக்காட்டில், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது.
இந்த தொழிற்சாலையின் தலைமை அலுவலகத்தில் வரி ஏய்ப்பு புகாரின் பேரில், ராஜஸ்தான் மாநில அலுவலகத்தில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
அதனைதொடர்ந்து, பெரிய காரைக்காட்டில் உள்ள தொழிற்சாலையில், வருமான வரித்துறையினர் 10 பேர் நேற்று காலை அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, நிறுவனத்தின் வரவு-செலவு கணக்குகள், சொத்து ஆவணங்கள் மற்றும் முதலீடு தொடர்பான ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து, முரண்பாடுகள் நடந்துள்ளதா என விசாரித்தனர். சோதனையில் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதா என்ற விவரங்கள் வெளியாகவில்லை.
வருமான வரித்துறையினரின் அதிரடி சோதனையால் சிப்காட் வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.