ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு கால்நடைகள் வெளியேற்றம்
ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு கால்நடைகள் வெளியேற்றம்
UPDATED : அக் 25, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:44 PM
திட்டக்குடி: வெள்ளாற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் ஆற்றில் கிடைமடக்கிய மாடுகளை, தீயணைப்புத்துறையினர் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினர்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ளதால் பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. சேலம், ஆத்துார், தலைவாசல் பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக, ‘சுவேத நதி’ என்று அழைக்கப்படும் வெள்ளாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.
இதனால், தொழுதுார் அணைக்கட்டுக்கு, 30 ஆயிரம் கனஅடிக்கு மேல் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் அதே அளவு தண்ணீரை நீர்வளத்துறையினர் வெள்ளாற்றில் திறந்துவிட்டனர். இதனால் கரையோர கிராமங்களுக்கு வருவாய் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
இந்நிலையில், திட்டக்குடி, மணல்மேடு பகுதி வெள்ளாற்றில் வெளி மாவட்டத்தில் இருந்து மேய்ச்சலுக்கு வந்த 100க்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளை கிடைமடக்கி வைத்திருந்தனர். 10க்கும் மேற்பட்டோர் பராமரித்து வந்தனர்.
வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை காரணமாக மாடுகள் மற்றும் கிடைமடக்கியவர்களை, திட்டக்குடி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சண்முகம் தலைமையிலான வீரர்கள் ஆற்றில் இருந்து பத்திரமாக வெளியேற்றினர்.