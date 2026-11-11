சிதம்பரத்தில் அதிகரித்து வரும் குற்றச்சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு: கூடுதல் போலீசாரை நியமித்து தீர்வு காண வலியுறுத்தல்
சிதம்பரத்தில் அதிகரித்து வரும் குற்றச்சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் பாதிப்பு: கூடுதல் போலீசாரை நியமித்து தீர்வு காண வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 10, 2026 08:25 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் நகர போலீஸ் நிலையத்தில் போலீசார் பற்றாக்குறையால், குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதால் பொதுமக்கள் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதையொட்டி, கூடுதல் போலீசாரை நியமிக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
நடராஜர் கோவிலை தன்னகத்தே கொண்ட புகழ் மிக்க நகரம் சிதம்பரம். தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வந்து செல்லும் பகுதியாக சிதம்பரம் உள்ளது.
மேலும் மயிலாடுதுறை, சீர்காழி, திருவாரூர், நாகை வேளாங்கண்ணி ஆகிய முக்கிய ஊர்களுக்கு செல்லும் முக்கிய வழித்தடமாகவும் சிதம்பரம் விளங்கி வருகிறது.
நாளுக்கு அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகை பெருக்கம் காரணமாக, சிதம்பரம் தேரோடும் வீதிகளான நான்கு வீதிகள் உள்ளிட்ட நகரப்பகுதியில் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தவே முடியாத அளவில் காவலர்கள் தட்டுப்பாடு இருந்து வரும் நிலையில், சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. சிதம்பரம் நகர போலீஸ் நிலையத்தில், 80 பேர் காவலர்கள் இருக்க வேண்டிய நிலையில், அயல்பணி, கேம்ப் ஆபிஸ், கோர்ட் பணி என, 20 க்கும் மேற்பட்டோர் சென்று விட, போலீஸ் நிலையத்தில், இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட, 10 பேர் மட்டுமே தொடர்ந்து, பணியாற்றும் நிலை உள்ளது.
குறிப்பாக போலீஸ் நிலைய வழக்குகள் உட்பட பல்வேறு பணிகளின், தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதோடு, காவலர்கள் பற்றாக்குறையால், பணியில் இருப்பவர்களுக்கு சுமை அதிகரிப்பது மட்டுமின்றி, இரவு நேர ரோந்து பணிகளில் போலீசார் சரியான முறையில் செல்லாததால் அவ்வப்போது, திருட்டு மற்றும் தகராறு உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் சிதம்பரம் பஸ் நிலையத்தில் தினமும் இரடு நேரத்தில், பயணிகள் தாக்கப்படுவதும், பணம் பறிப்பு சம்பவங்களும் அரங்கேறி வருகிறது.
குறிப்பாக, பஸ் நிலையத்தில் நடந்த பிச்சனையை படம் பிடிக்க முயன்ற , பத்திரிகையாளர் தாக்கப்பட்டு, இதுவரை அந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை போலீசார் கைது செய்யவில்லை.
அதற்குள் அடுத்த சம்பவமாக, பஸ் நிலையத்தில் பயணி ஒருவரை இருவர் தாக்கியதை தட்டி கேட்ட, அரசு பஸ் டிரைவரை தாக்கி பணம் மற்றும் மொபைல்போன் பறித்த சம்பவத்தில் இருவரை போலீசார் கைது செய்து ஒருவரை தேடி வருகின்றனர்.
மேலும் சிதம்பரம் பகுதியில் தொடர்ந்து வாகன திருட்டும் நடந்துவருகிறது. நேற்று கூட ஒரு வாகனம் திருடு போனது.
பற்றாக்குறையால், இது போன்ற பல்வேறு பிரச்னைகளை சரியான முறையில் கையாள முடியாமல் போலீசார் தினறி வருகின்றனர். ஆகவே போர்க்கால அடிப்படையில், சிதம்பரம் நகர போலீஸ் நிலையம் மற்றும் போக்குவரத்து போலீஸ் நிலையத்திற்கு கூடுதல் போலீசார் நியமித்து குற்ற சம்பவங்களை தடுத்தும், போக்குவரத்தை சீர் செய்தும் சிதம்பரம் நகரம் பாதுகாப்பான நகரம் என்ற நிலையை உறுதி செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.