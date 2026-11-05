/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/விலைவாசி உயர்வு இந்திய கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து மேல்பட்டாம்பாக்கத்தில் இந்திய கம்யூ., வினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
ஒன்றிய செயலாளர் மோகன் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் துரை, நிர்வாக குழு சிவகுமார், மாவட்ட குழு ஆறுமுகம், ஒன்றிய துணை செயலாளர் கலைராஜா, ஒன்றிய குழு பாலச்சந்தர், மாதர் சங்கம் ராணி, புவனேஸ்வரி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களான அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை மற்றும் மளிகை பொருட்கள் விலை உயர்வை கண்டித்தும் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை கண்டித்து கோஷமிடப்பட்டது.