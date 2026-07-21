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த.வெ.க.,வில் உட்கட்சி மோதல் உச்சம்: வாட்ஸ் அப் குழுக்களில் எதிரொலி

த.வெ.க.,வில் உட்கட்சி மோதல் உச்சம்: வாட்ஸ் அப் குழுக்களில் எதிரொலி

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 09:35 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:10 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 09:35 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:10 PM

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கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தமிழகம் முழுவதும் அதிக எண்ணிக்கையில் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வெற்றி பெற்று த.வெ.க., ஆட்சி அமைத்தாலும், குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதியில் மூன்றாவது இடத்தையே பிடிக்க முடிந்தது. இதற்குக் காரணம் ஆரம்பத்தில் இருந்தே கட்சியில் ஒற்றுமை குலைந்து, நாளுக்கு நாள் நிலைமை மோசமடைவதே என, குறிஞ்சிப்பாடி நகர த.வெ.க., நிர்வாகிகள் புலம்புகின்றனர்.

த.வெ.க., துவங்குவதற்கு முன் முதல்வர் விஜயின் நற்பணி மன்றத்தில் இருந்தவர்கள் ஒரு குழுவாகவும், கட்சி தொடங்கிய பின் இணைந்தவர்கள் ஒரு குழுவாகவும், கட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றிய பின் மாற்றுக் கட்சியில் இருந்து இணைந்தவர்கள், ஒரு குழுவாகவும் என மொத்தம், 3 குழுக்களாக குறிஞ்சிப்பாடி நகர த.வெ.க., செயல்பட்டு வருகிறது.

இதே நிலைமையில் தான் வடலுார் நகர த.வெ.க.,வும் செயல்படுவதாக, அக்கட்சியினரும் ஒப்புதல் சான்று அளிக்கின்றனர்.

விஜய் நற்பணி மன்றம் தொடங்கிய நாள் முதல் உழைத்தவர்கள் பண பலம் இல்லாததால் அவர்களின் பேச்சு எடுபடவில்லை.

இதனால் கிளைச்செயலாளர் போன்ற உள்ளூர் நிர்வாகிகளை நியமிக்கும் பணியை மாற்றுக் கட்சிகளில் இருந்து வந்தவர்களே நியமிக்கும் நிலைமை நிலவுகிறது. இதனால் கட்சியில் உண்மையாக உழைத்தவர்களுக்கு எந்த பதவியும் கிடைக்கவில்லை என, குறிஞ்சிப்பாடி மற்றும், வடலுார் நகர த.வெ.க.,வினர் மத்தியில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

சமீபத்தில் குறிஞ்சிப்பாடியில் விஜய் நற்பணி மன்ற நிர்வாகி ஒருவர் குடிபோதையில், மற்றொரு த.வெ.க., நிர்வாகிக்கு சொந்தமான மெடிக்கல் ஷாப்பில் நுழைந்து, அங்கிருந்த ஊழியர்களை தாக்கி, ரகளையில் ஈடுபட்டார். இது குறித்து கட்சி நிர்வாகிகள் அடங்கிய வாட்ஸ்அப் குழுக்களில் பல்வேறு பதிவுகள் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கட்சியின் நலன் கருதி தகராறு குறித்து போலீசில் புகார் அளிக்கவில்லை என்றும், தகராறில் ஈடுபட்ட விஜய் மன்ற நிர்வாகி தற்போது தலைமுறைவாக உள்ளார் என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேனாம். குறிஞ்சிப்பாடி நகர தலைமை கட்சி நிர்வாகிகளை ஒருங்கிணைக்க தவறி விட்டதாகவும், தொகுதியில் கட்சியின் அமைச்சர் இருந்தும் நிர்வாகிகள் மத்தியில் ஒற்றுமை குலைந்து, கட்சி சீர்கேட்டின் உச்சத்திற்கு செல்வதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

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