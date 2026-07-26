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﻿ தோட்டக்கலை விவசாயிகள் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர அழைப்பு

﻿ தோட்டக்கலை விவசாயிகள் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர அழைப்பு

ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:12 AM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:12 AM

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சிறுபாக்கம்: மங்களூர் வட்டார தோட்டக்கலை விவசாயிகள் காப்பீடு திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன்பெற தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் அருள்தாசன் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

அவரது செய்திக்குறிப்பு:

நிலவி வரும்எல்.நினோதாக்கம் மற்றும் தென்மேற்கு பருவமழை பாதிப்புக்களில் இருந்து, மங்களூர் வட்டாரத்தில் நடப்பு காரீப் பருவத்தில் ஜூன் முதல் நடவு செய்யப்பட்டுள்ள மரவள்ளி, வாழை, கத்தரி மற்றும் வெண்டை பயிர்களை பாதுகாக்கும் விதமாக பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தில் மகசூல் இழப்பு, நடவு பொய்த்தல், பகுதி சார்ந்த மற்றும் பயிர் வளர்ச்சி கால இடர் நிகழ்வுகளால் ஏற்படும் இழப்பு மற்றும் அறுவடைக்குப் பின் ஏற்படும் இழப்பு போன்றவைக்கு காப்பீடு செய்யப்படுகின்றன.

எனவே, காப்பீட்டில் சேர விரும்பும் விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கி அல்லது தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் அல்லது இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ அல்லது தேசிய பயிர் காப்பீட்டு இணையத்தில் (https://pmfby.gov.in) நேரடியாகவோ பதிவு செய்யலாம்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

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