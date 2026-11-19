சரி செய்யவே முடியாத அதிசய பாலம்: சிதம்பரத்தில் 10 ஆண்டுகளாக தொடரும் ஆபத்து
சரி செய்யவே முடியாத அதிசய பாலம்: சிதம்பரத்தில் 10 ஆண்டுகளாக தொடரும் ஆபத்து
ADDED : நவ 17, 2026 09:19 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில், 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பாலம் தரமாக கட்டப்படததால், இன்று வரை பாதிப்பு தொடர்ந்து வருகிறது. பாலத்தில், இரும்பு கம்பிகள் வெளியில் தெரிவதால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை, கடலுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் இருந்து சிதம்பரம் வரும் வாகனங்கள் வண்டிகேட் வழியாக சிதம்பரம் உள்ளே செல்லும்.
வண்டிகேட் அருகே சாலையின் குறுக்கே செல்லும், தில்லையம்மன் ஓடை மற்றும் ஒரு முக்கிய வடிகால் ஆகிய இரு இடங்களில், அடுத்தடுத்து உள்ள முக்கிய பாலம், ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது. இந்த இரு பாலங்கள் பழுதானதை தொடர்ந்து கடந்த,12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் 1 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் செலவில், போடப்பட்டது.
அப்போது பாலம் கட்டுமான பணியின்போதே, தரமாக அமைக்கப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. நெடுஞ்சாலை துறையினர் கண்காணிப்பு சரியாக இல்லததால், ஒப்புக்காக பாலம் போடப்பட்டது. இதனால் இன்று வரை பாலத்தில் பாதிப்பு தொடர்ந்து வருகிறது.
கட்டப்பட்ட சில ஆண்டுகளிலேயே பாலத்தின் சாலை பெயர்ந்து உள்ளே போடப்பட்ட கம்பிகள் வெளியில் தெரிந்து பல்வேறு விபத்துகள் ஏற்பட்டது.
உடனடியாக , சிமெண்ட் கலவைகள் கொண்டு சரி செய்தனர். அதன் பின்பு, மீண்டும் சில காலங்களில் சாலை பெயர்ந்து கம்பி வெளியில் தெரிந்தது. இப்படியே ஒவ்வொறு முறையும், இரு பாலங்களிலும், 10 ஆண்டுகளில் 15 க்கும் மேற்பட்ட முறை சாலை பெயர்ந்து பாலத்தின் கம்பிகள் வெளியில் தெரிகிறது. ஒரு விபத்து ஏற்பட்ட பின்பே மீண்டும் அந்த இடம் சரி செய்யப்படும்.
கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு, பாலத்தில் கம்பி தெரிந்து வண்டியில் சென்றவருக்கு விபத்து ஏற்பட்டது. உடனடியாக சிமெண்ட் கலவை கொண்டு சீர் செய்யப்பட்டது. ஒரு மாதம் கூட ஆகாத நிலையில் தற்போது மீண்டும் இரு இடங்களில் பெயர்ந்து இரும்பு கம்பிகள் வெளியில் தெரிகிறது. பெரும் விபத்து ஏற்படுவதற்கும் சரியான முறையில் பாலத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.