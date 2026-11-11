செயல்படாத பஸ் நிலையத்திற்கு பராமரிப்பு செலவு பல லட்சமா? நகர மன்ற கூட்டத்தில் கவுன்சிலர் கேள்வி
செயல்படாத பஸ் நிலையத்திற்கு பராமரிப்பு செலவு பல லட்சமா? நகர மன்ற கூட்டத்தில் கவுன்சிலர் கேள்வி
ADDED : நவ 04, 2026 08:56 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் அதிகாரிகள் மாறுகிறார்களே தவிர, மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என நகர மன்றக் கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
நெல்லிக்குப்பம் நகர மன்றக் கூட்டம் இன்று (நவ.,4) சேர்மன் ஜெயந்தி தலைமையில் நடந்தது. கூட்டத்தில், கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
பூபாலன், தி.மு.க.,: மழைக்காலம் துவங்கியுள்ளதால், கழிவு நீர் கால்வாய் சுத்தம் செய்தல், தெரு விளக்குகள் பராமரித்தல், கொசு மருந்து அடித்தல் போன்ற பணிகளை முறையாக செய்ய வேண்டும்.
இக்பால், த.மு.மு.க.,; தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு கவுன்சிலர்களை அதிகாரிகள் மதிப்பதில்லை. பணிகளையும் முறையாக செய்வதில்லை. அப்போது குறுக்கிட்ட சேர்மன், ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு நான் சொல்லியே கழிவுநீர் கால்வாய்களை முறையாக பராமரிக்கவில்லை. தெருவிளக்குகள் முறையாக எரிவதில்லை.
முத்தமிழன்,தி.மு.க.,: புதிய ஆட்சியில், அதிகாரிகள் முறையாக பணியாற்றாததால் எங்கள் பெயர் கெடுகிறது.
சத்தியா, தி.மு.க.,: எங்களது பதவி காலம் சில மாதங்களில் முடிகிறது. இதுவரை எனது வார்டில் அடிப்படை வசதிகள் முழுமையாக செய்யப்படவில்லை.
பாரூக் உசைன், சுயே.,: செயல்படாத பஸ் நிலையத்தில் பல லட்சம் செலவில் பராமரிப்பு பணி செய்வதால் மக்கள் பணம் வீணடிக்கப்படுகிறது. முதலில் பஸ் நிலையத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
கிரிஜா, துணைத் தலைவர்: எனது வார்டு மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி கூட செய்து தர முடியவில்லை. டேங்கர் லாரி மூலம் வழங்கும் குடிநீரையும் முறையாக வழங்குவதில்லை. அதிகாரிகள் மாறுகிறார்களே தவிர மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்கவில்லை என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய சேர்மன் ஜெயந்தி, நெல்லிக்குப்பத்தில் ரூ.1.20 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்ட நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் அங்கன்வாடி கட்டிடங்கள் வரும் 12ம் தேதி திறக்கப்படும் என்றார். தொடர்ந்து கூட்டத்தில் ரூ.1.50 கோடி மதிப்பில் சாலை, கழிவுநீர் கால்வாய் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்வதற்கான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.