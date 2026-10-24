/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஈஷா பள்ளி ஆண்டு விழா
UPDATED : அக் 17, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:04 PM
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புதுச்சத்திரம்: புதுச்சத்திரம் அடுத்த மடவாப்பள்ளம் ஈஷா மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆண்டு விழா நடந்தது.
விழாவுக்கு பள்ளி முதல்வர் தவக்குமார் தலைமை தாங்கினார். கோதண்டபாணி அறக்கட்டளை தலைவர் டாக்டர் துரைராமலிங்கம், பெருமாள் ஏரி பாசன விவசாயிகள் சங்க செயலாளர் சண்முகம் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினர்.
கோதண்டபாணி அறக்கட்டளை சார்பில் மாணவர்களுக்கு நோட்டு, புத்தகம் வழங்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.