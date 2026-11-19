UPDATED : நவ 18, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 18, 2026 12:16 AM
சிதம்பரம்: சிதம்பரத்தில் அனைத்து பள்ளி வாசல் ஜமாத் கூட்டமைப்பு சார்பில் நடந்த சந்திப்பு கூட்டத்தில்,அமைச்சர் ஷாஜகான் பேசினார்.
சிதம்பரம் லப்பை தெரு பள்ளிவாசல் மண்டபத்தில், அனைத்து பள்ளிவாசல் ஜமாத் கூட்டமைப்பு சார்பில் நிர்வாகிகள், உலமாக்கள், உமராக்கள் மற்றும் ஜமாத்தார்கள் பங்கேற்ற சந்திப்புக் கூட்டடம் நடந்தது.
இந்த கூட்டத்திற்கு அனைத்து பள்ளிவாசல் ஜமாத் கூட்டமைப்பு தலைவர் ஜாகிர் உசேன் தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் மகபூப் உசேன் வரவேற்றார்.
கடலூர் மாவட்ட அரசு காஜி நுாருல் அமீன் வாழ்த்துரை வழங்கினார். இதில், சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் ஷாஜகான் கலந்து கொண்டு ஜமாத் நிர்வாகிகள் மற்றும் இஸ்லாமியப் பிரதிநிதிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.
கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு சிறுபான்மை மக்கள் நலக்குழுவின் மாநில துணைத்தலைவர் மூசா, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மாநில துணைச் செயலாளர் அப்துல் ரஹ்மான் ரப்பானி, கடலுார் தெற்கு மாவட்ட தலைவர் முகமது ஜக்கரியா, இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் சேகர், வர்த்தக சங்க பொருளாளர் சிவராம வீரப்பன், சிதம்பரம் வட்டார ஜமாத் உலமா செயலாளர் முகமது ரப்பானி , நகர்மன்ற துணைத்தலைவர் முத்துக்குமரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அனைத்து பள்ளிவாசல் ஜமாத் கூட்டமைப்பின் செயலாளர் அப்துல் ரியாஸ் நன்றி கூறினார்.