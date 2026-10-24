என்றென்றும் வெற்றியின் பாதையில் ஜெயப்பிரியா குழும நிறுவனங்கள்
என்றென்றும் வெற்றியின் பாதையில் ஜெயப்பிரியா குழும நிறுவனங்கள்
UPDATED : அக் 17, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:02 PM
ஜெயப்பிரியா சிட்பண்ட்சில் விழாக்கால சீட்டு சேகரிப்பு விழா (இராசகோபாலன் படம் )
குதுாகலம் கொண்டாடட்டம் நிறைந்ந்த விழாக்கால நாட்களில் மக்கள் தாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியமும் தங்கள் வீட்டிற்கு மங்களமும், வளமும், செல்வமும் கொண்டு வரும் என நம்புகின்றனர். அதனை மெய்பிக்கும் விதமாகவே இந்த நாட்களில் ஏராளமானோர் ஜெயப்பிரியா சீட் குரூப்களில் சேர்ந்து தங்களின் பொருளாதார வாழ்க்கையை வளமாக்கி கொள்கின்றனர்.
மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக ஜெயப்பரியா சிட்பண்ட்ஸ் ரூ 5 லட்சம் முதல் ரூ 2.5 கோடி வரை சீட் குரூப்புகள் உள்ளன. பொதுமக்கள் தங்களது தேவைக்கேற்ப சீட்டுகளை தேர்வு செய்து கொள்கின்றனர். சிறு வியாபாரிகள் முதல் பெரிய தொழில் நிறுவன முதலாளிகள் வரை வாடிக்கையாளர்களாக உள்ளனர். தனியார் மற்றும் அரசு வேலைகளில் இருப்போர் தங்களின் பணத்தை ஜெயப்பிரியா சீட்டில் முதலீடு செய்து லாபம் அடைகின்றனர்.
நெய்வேலியை தலைமையிடமாக கொண்டு 42 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் ஜெயப்பிரியா சிட்பண்ட்சில் தமிழகம் முழுவதும் 55க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. சேமிப்பின் துாதுவராக அறியப்படும் ஜெயப்பிரியா குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் சி.ராஜகோபால் ஜெயப்பிரியா குழுமத்தின் பல நிறுவனங்களை சரியாக திட்டமிட்டு வெற்றிகரமாக திறம்பட வழி நடத்தி வருகிறார். மேலும் ஜெயப்பிரியா நிதி லிமிடெட், ஜெயப்பிரியா கேப்பிட்டல், ஜெயப்பிரியா பிராப்பர்ட்டி, ஜெயப்பிரியா சாண்ட், ஜெயப்பிரியா சினிமாஸ், ஜெயப்பிரியா லைப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரோத், ஜெயப்பிரியா ேஹாட்டல், ஜெயப்பிரியா வொயிட் ஜெயிண்ட் கேஷ்யூஸ், ஜெயப்பிரியா கன்வென்ஷன், ஜெயப்பிரியா ஏஜென்சீஸ், ஜெயப்பிரியா கேப்பிட்டல் பைனான்ஸ், ஜெயப்பிரியா வித்யாலாயா கல்வி குழுமம் உள்ளிட்டவைகளில் வெற்றிகரமாக ஈடுப்பட்டு வருகின்றது.
இக்குழுமத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ஜெயசங்கர் குழும நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகளை சரியாக திட்டமிட்டு வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறார். மேலும் வீட்டு மனைகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் விற்பனை , பொழுதுபோக்கு துறைகளில் ஜெய்ப்பிரியா குழுமம் ஈடுபட்டு வருகிறது. வெளி மாநிலங்களிலும் ஜெயப்பிரியா சிட்பண்ட்ஸ் நிறுவனம் தற்போது சீட்டு சேவைகளை துவங்கியுள்ளதாக ஜெயப்பிரியா குழும நிறுவனங்களின் நிறுவனர் இராசகோபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜெயப்பிரியா வித்யாலயாவில் சர்வேதச கல்வி: ஜெய்சங்கர் படம்
மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு ஜெயப்பிரியா கல்வி குழுமம் சர்வேதச தரத்தில் கல்வி அளித்து வருகிறது. ஜெயப்பிரியா கல்வி குழும தலைவர் ஜெய்சங்கர் கூறுகையில் : தற்போதைய தலைமுறையினர் கல்வி, வேலை வாய்ப்பிற்காக எந்த நாட்டிற்கும் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதற்கான சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் மாணவர்கள் உள்ளனர். இதற்கு பள்ளி கல்வி பின்னணிதான் சாதக பாதக சூழலை ஏற்படுத்துகிறது. சாதாரண சூழலில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் உள்ளுரில் வரும் போட்டிகளை சமாளிக்கவே சிரமம்படுவர். ஜெயப்பிரியா பள்ளியில் சர்வேதச தரத்தில் கல்வி அளிக்கப்படுகிறது. ஒரு சிறப்பான சூழலில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் சர்வேதச அளவில் போட்டிகளை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெறுவர். மாணவர்களின் கற்கும் ஆற்றலை மேம்படுத்த மல்டி மீடியா இங்கிலீஷ், மேத்ஸ் லேப், கம்ப்யூட்டர் லேப் உள்ளிட்ட அதிநவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் எளிய முறையில் கற்பிக்கப்படுகிறது. எங்கள் கல்வி குழுமத்தில் அதி நவீன கட்டமைப்பு வசதிகளை பயன்படுத்தி மாணவர்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வல்லமை படைத்த ஆசிரியர்களை மிகவும் கவனமாக தேர்ந்தெடுத்து பணியமர்த்தியுள்ளோம்.
இப்பள்ளியில் நாட்டின் பெருநகரங்களில் உள்ள பள்ளிகளில் மட்டுமே கிடைக்கும் வசதி மற்றும் பயிற்சி, மிக சிறந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு சர்வதேச தரத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்களுக்கு கல்வியுடன், பராம்பரியா நடனம், மேற்கத்திய நடனம், சங்கீதம், கிரிக்கெட், புட்பால், டென்னிஸ், கோகோ, கபடி, நீச்சல், பரதநாட்டியம், வீணை, சதுரங்கம், யோகா, வாய்ப்பாட்டு உள்ள கலை மற்றும் விளையாட்டு திறன்களை மேம்படுத்தி வருகிறோம். . ஜெயப்பிரியா பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் 100 சதவீத தேர்ச்சியும், இந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் மாணவர்கள் மாநில, மாவட்ட அளவில் சிறப்பிடம் பிடித்து பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்து உள்ளனர்.
மேலும் மாணவர்கள் பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்று மாவட்ட, மாநில, தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்று தங்கம், வெள்ளி வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். ஜெயப்பிரியா வித்யாலாயா கல்வி குழுமம், அலன் உடன் இணைந்து மாணவர்களுக்கு நீட், ஜெ.இ.இ உள்ளிட்ட போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி வழங்கி வருகிறது. மேலும் பல்வேறு மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் சிறப்பான மதிப்பெண் பெற்று அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகளில் பயின்று வருகின்றனர்.
ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா கல்வி குழுமம் விருத்தாசலம், வடக்குத்து, தொழுதுார், திருப்பயர், கோபாலபுரம், வேப்பூர், வடலுார், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மெட்ரிக் மற்றும் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. ஜெயப்பிரியா பள்ளி ‘அறிவையும் ஆற்றலையும் போதிக்கும் கல்விக்கூடம் மட்டும் அல்ல, பண்பாட்டையும் பாரம்பரியத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கும் கலைக் கூடம் ’ எனவும், விஜய தசமியை முன்னிட்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. சிறந்த சர்வேதச கல்விக்கு 95970 82112 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றார்.