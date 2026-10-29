மாவட்ட அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டி ஜெயப்பிரியா பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தல்
மாவட்ட அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டி ஜெயப்பிரியா பள்ளி மாணவர்கள் அசத்தல்
UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:07 PM
மந்தாரக்குப்பம்: மாவட்ட அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் ஜெயப்பிரியா பள்ளி மாணவர்கள் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளனர்.
புதுச்சேரி மகரிஷி பள்ளியில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் ஏராளமான பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் நெய்வேலி, விருத்தாசலம் ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா பள்ளி மாணவர்கள் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் பங்கேற்று தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் பதக்கங்களை பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தனர்.
ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் வெற்றி பெற்று பள்ளிகளுக்குப் பெருமை சேர்த்த மாணவர்களை ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா கல்விக் குழும தலைவர் ஜெயசங்கர் நினைவு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார்.
அதை தொடர்ந்து பள்ளி செயலாளர் சிந்து, பள்ளி முதல்வர்கள் சிதம்பரி, கிரிஜா ராணி, தனித்திறன் பயிற்சிகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் சூர்யா கண்ணன், ஸ்கேட்டிங் பயிற்சியாளர்கள் கோவிந்தராஜ், சிவா, ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் மாணவர்களை பாராட்டினர்.