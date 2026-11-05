ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா மாணவர்கள் மாநில டேக்வாண்டோ போட்டியில் சாதனை
ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா மாணவர்கள் மாநில டேக்வாண்டோ போட்டியில் சாதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 03:35 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:33 PM
மந்தாரக்குப்பம்: மாநில அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டியில் ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
திருப்பூர் ஏஞ்சல் பொறியியல் கல்லூரியில் 38வது மாநில அளவிலான டேக்வாண்டோ சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டியில் 800க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் விருத்தாசலம் ஜெயப்பிரியா வித்யாலயா சீனியர் செகண்டரி பள்ளி மாணவர்கள் போட்டியில் பங்கேற்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்தனர்.
மாநில அளவிலான போட்டியில் தேர்வு பெற்ற பள்ளி மாணவர்கள் குகன், லெனின்ஷ்ராஜவேல், திவ்யா ஸ்ரீ, உள்ளிட்ட மாணவர்களை ஜெயப்பிரியா பள்ளி குழும தலைவர் ஜெய்சங்கர் நினைவு பரிசு வழங்கி பாராட்டினர்.
மேலும் கல்விக் குழுமத்தின் தனித்திறன் பயிற்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சூர்யா கண்ணன் மற்றும் டேக்வாண்டோ பயிற்சியாளர் சென்னிஸ் புவியரசி உள்ளிட்டோர் மாணவர்களைப் பாராட்டினர்.