ஆர்டிக்கல்....தங்க நகை வாங்க கைராசி ஸ்தாபனம் கடலுார் சுபஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ்
ஆர்டிக்கல்....தங்க நகை வாங்க கைராசி ஸ்தாபனம் கடலுார் சுபஸ்ரீ வள்ளி விலாஸ்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:47 PM
தங்க நகைகள் என்றாலே பெண்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றிருப்பது கடலுார் லாரன்ஸ் ரோடு, சுபஸ்ரீ வள்ளிவிலாஸ் ஜூவல்லரி. தரம் மிக்க ஹால்மார்க் தங்க நகைகளை முத்திரையுடன் வாடிக்கையாளர்களின் ரசனைக்கேற்ப வழங்கும் ஒரே கடை சுபஸ்ரீ வள்ளிவிலாஸ்.தரம் என்றும் நிரந்தரம் என்பதால் புதுச்சேரி, நெய்வேலி, விழுப்புரம், திண்டிவனம், சிதம்பரம், விருத்தாசலம் என பல்வேறு பகுதிகளில், வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் தங்க நகைகளை வாங்கிச்செல்கின்றனர். வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பும் நகைகளை கச்சிதமாக வடிவமைத்து தருகின்றனர். காதணிகள், வளையல்கள், செயின்கள், மோதிரங்கள், நெக்லஸ், கல் பதித்த அட்டிகைகள், நவீன டிசைன்களில் அழகான நகைகள் உள்ளது. அதி நவீன் தொழில்நட்பத்தின் அடிப்படையில் ெஹச்.யூ.ஐ.டி., 6 இலக்க முத்திரையுடன் நகைகள் வடிவமைத்து தருகின்றனர்.சுபஸ்ரீ வள்ளிவிலாஸ் ஜூவல்லரி கடை உரிமையாளர்கள் கணேசன், ரவிசங்கர், தீபக் ஆகியோர் மக்களிடையே நன்மதிப்பை பெற்று, கடையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றனர். இங்கு, தங்கம், வைடூரியம், நவரத்தின நகைகள், திருமணத்திற்கு எண்ணற்ற ரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் போல ஜொலிக்கின்றன. கொலுசுகள், மெட்டிகள், வெள்ளிப்பாத்திரங்கள், ஒட்டியாணங்கள், முத்து, பவள நகைகள், கொல்கத்தா, மும்பை, சென்னை, பெங்களூரு, கோவை, கேரளா, நெல்லுார் போன்ற இடங்களில் இருந்து கொண்டு வந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது பாரம்பரிய நகைக்கடை என்பது மட்டுமன்றி கைராசியான ஸ்தாபனம் என்பது மக்களின் நம்பிக்கை ஆகும். குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய இங்கு நகைகள் தேர்வு செய்ய விசாலமான இடவசதி உள்ளது. கடலுார் மாவட்டத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள், பண்டிகை காலங்களில் எண்ணற்ற டிசைன்களில் நகைகளை விற்பனை செய்கின்றனர். தங்க நகை சேமிப்பு திட்டங்களில் பணம் செலுத்தும் திட்டமும், செலுத்தும் பணத்திற்கு ஈடாக அன்றைய விலைக்கு தங்கமாகவும் சேமிக்கும் திட்டம் என பல்வேறு சேமிப்பு திட்டங்கள் உள்ளன. திட்டத்திற்கு ஏற்ற பரிசுப்பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
சிறுசேமிப்பு திட்டங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாகவும், நேரிலும் பணத்தை செலுத்தலாம். ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு புதுப்புது டிசைன்களில் குறைந்த சேதாரத்தில் நகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.