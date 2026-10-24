கந்தலான கடலுார்-சுபா உப்பலவாடி சாலை பள்ளி மணவர்கள், பொதுமக்கள் தவியாய் தவிப்பு
கந்தலான கடலுார்-சுபா உப்பலவாடி சாலை பள்ளி மணவர்கள், பொதுமக்கள் தவியாய் தவிப்பு
UPDATED : அக் 08, 2026 11:26 PM
ADDED : அக் 08, 2026 09:15 PM
கடலுார்: கடலுார் அருகே சுபா உப்பலவாடி செல்லும் சாலை ஜல்லிகள் பெயர்ந்து, கரடு, முரபாக மாறியுள்ளதால் இரு சக்கர வானங்களில் செல்வோர் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடலுார்-புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் பெரிய கங்கணாங்குப்பத்தில் இருந்து கிழக்கே சுபா உப்பலவாடி கிராமத்திற்கு செல்லும் சாலை திரும்புகிறது. இந்த சாலையை உச்சிமேடு, நாணமேடு, சுபா உப்பலவாடி, பாலாஜி நகர், தியாகுநகர், சரஸ்வதி நகர் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட நகர்களில் வசிப்போர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
கடற்கரை பகுதியில் இருந்து தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. கடலுார்-சுபா உப்பலவாடி செல்லும் பஸ் (ரூட் நெ 21) நாளொன்றுக்கு காலை, மாலை 2 முறை சென்று வருகிறது. மொத்தம் 4 கி,மீ., தொலைவு உள்ள சாலை 2 கி.மீ., அதாவது உச்சிமேடு-சுபா உப்பலவாடி வரை ஏற்கனவே சாலை போட்டு முடிந்து பயன்பாட்டிற்கு வந்துவிட்டது. அதன் ஒரு பகுதி சாலை ஜல்லிகள் பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக காட்சி தருகிறது.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பு இந்த சாலையில் பாட்ஜ் ஒர்க் செய்யப்பட்டது. அந்த பணி ஒரு சில மாதங்கள் கூட நீடிக்கவில்லை. தற்போது ஜல்லிகள் பெயர்ந்து சாலை வழியாக இரு சக்கர வாகனங்கள் கூட போக முடியாத நிலை உள்ளது. இதை புதுப்பிக்க சாலை மேம்பாடு திட்டத்தின் கீழ் 62.70 லட்சம் மதிப்பில் டெண்டர் விடப்பட்டு கடந்த 24.2.2026ம் தேதி பூமி பூஜை போட்டதோடு சரி. அதன் பின்னர் எந்த பணியும் நடக்கவில்லை.
தேர்தல் முடிந்து புதிய ஆட்சி அமைந்த பிறகும், சாலை பணியை துவங்கவில்லை. வேறு வழியின்றி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதை தொடர்ந்து, ஜல்லிகளை மட்டும் போட்டுவிட்டனர். பல மாதங்களாகியும் தார் சாலை அமைக்கவில்லை. வெறும் ஜல்லி சாலையாக இருப்பதால் அவ்வழியாக செல்லும் வாகனங்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள் அடிக்கடி பஞ்சராகிவிடுகின்றன. மேலும் வாகனங்கள் செல்லும் போது ஏற்படும் பழுதி புயலால், அப்பகுதி மக்களுக்கு சுவாசக்கோளாறுகளை ஏற்படுத்துகிறது. சாலை பணி துவங்கி 8 மாதங்களாகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல் உள்ளது.
மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளில் வளர்ச்சி பணிகளை அதிரடியாக ஆய்வு செய்யும் கலெக்டர், கூப்பிடும் துாரத்தில் சாலை பணி சீர்கேடு அடைந்திருப்பதை பார்க்காமல் போனதேன் என கிராம மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.