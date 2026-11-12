கைலாசநாதர் கோவிலில் கந்தசஷ்டி வழிபாடு

UPDATED : நவ 12, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 11, 2026 11:56 PM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு காமாட்சியம்மன் சமேத கைலாசநாதர் கோவிலில் சூரசம்ஹார திருவிழா நேற்று முன்தினம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
நடுவீரப்பட்டு காமாட்சியம்மன் சமேத கைலாசநாதர் கோவிலில் வரும் 15 ம் தேதி சூரசம்ஹார திருவிழா நடக்கிறது.
விழாவை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் காலை விநாயகர், காமாட்சியம்மன் சமேத கைலாசநாதர், வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பரமணியர் ஆகிய சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனைகள் நடந்தது.
காலை, 11:30 மணிக்கு கொடியேற்றம் நடந்தது. இரவு சுவாமி வீதிஉலா நடந்தது. நாளை இரவு தபசு ஏறுதல், தாரகாசூரன் வதம் செய்தல் நடக்கிறது.
வரும், 14ம் தேதி மாலை சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் நடக்கிறது. இரவு 8:00 மணிக்கு காமாட்சியம்மனிடம் சுப்பரமணியர் சக்திவேல் வாங்கி, சூரனை வதம் செய்தல் நடக்கிறது.
வரும், 15ம் தேதி காலை 7:00 மணிக்கு மகா அபிேஷகம் நடக்கிறது. மாலை 4:00 மணிக்கு மகாதீபாராதனை நடந்து,சுப்பரமணியர்,வீரபாகு உள்ளிட்ட சுவாமிகள் கம்பத்தடிக்கு ஊர் வலமாக வருகின்றனர். வீரபாகு தேவர்கள் 5:00 மணிக்கு கம்பம் ஏறுதல் நடக்கிறது.இரவு 7:00 மணிக்கு சுப்பரமணியர், சூரனை வதம் செய்தல் நிகழ்வான சூரசம்ஹார திருவிழா நடக்கிறது. இரவு, 8:00 மணிக்கு சக்திவேலுக்கு மகா அபிேஷகம் நடக்கிறது.
வரும்,16ம் தேதி திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது.
விழா ஏற்பாடுகளை நிர்வாக்குழு,விழாக்குழுவினர்கள் செய்து வருகின்றனர்.