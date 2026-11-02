காரைக்கால் ஐயங்கார்ஸ் சுவீட்ஸ் கிளை கடலுாரில் திறப்பு
காரைக்கால் ஐயங்கார்ஸ் சுவீட்ஸ் கிளை கடலுாரில் திறப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
கடலுார்: கடலுார் லாரன்ஸ் ரோட்டில் காரைக்கால் ஐயங்கார்ஸ் பேக்கரி அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் 24வது கிளை திறப்பு விழா நடந்தது.
காரைக்கால் ஐயங்கார்ஸ் பேக்கரி நிறுவனர் முத்தையன், நிர்வாக இயக்குநர் ராகேஷ்குமார், காயத்ரி ராகேஷ் குமார் ஆகியோர் வரவேற்றனர். வழக்கறிஞர் சிவமணி, ரோட்டரி முன்னாள் ஆளுநர் பிறையோன் ஆகியோர் கடையை திறந்து வைத்தனர்.
தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மண்டல தலைவர் சண்முகம், மாவட்ட செயலாளர் வீரப்பன், நகர செயலாளர் வள்ளி விலாஸ் ஜூவல்லரி சீனிவாசன், நகர பொருளாளர் முருகன், சரவணன், பக்கீரான், வீரமணி, மாவட்ட இளைஞரணி அமைப்பாளர் சதீஷ்குமார் ஆகியோர் குத்துவிளக்கேற்றினர்.
விழாவில், மேயர் சுந்தரி ராஜா, துணை மேயர் தாமரைச்செல்வன், சுதன் பவர் டெக் பூங்குன்றன், தொழிலதிபர்கள், அதிகாரிகள், வர்த்தகர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
திறப்பு விழா சலுகையாக, 600 ரூபாய்க்கு இனிப்புகள் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு 200 கிராம் காஜு கத்திலி வழங்கப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பேக்கரி அண்ட் சுவீட்ஸ் வகைகளுக்கு சிறப்பு தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது. முன்னணி நிறுவனங்களின் பொருட்களில் இருந்து தயார் செய்யப்பட்ட பேக்கரி அண்ட் ஸ்வீட்ஸ் வகைகள் தரமாகவும், நியாயமான விலையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது என, நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.