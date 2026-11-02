/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பைக் கடன் கொடுக்காதவரை கத்தியால் வெட்டியவர் கைது
ADDED : நவ 01, 2026 06:53 PM
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நடுவீரப்பட்டு: பைக் கடன் கொடுக்காதவரை கத்தியால் வெட்டியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நடுவீரப்பட்டு, அண்ணாநகரை சேர்ந்தவர் மதியழகன்,25; இவரது மனைவி மகா. இவரிடம், நேற்று (அக்.,31) இரவு, அதே பகுதியை சேர்ந்த வினோத் பைக்கை கடனாக கேட்டார். மகா, கணவர் மதியழகன் வந்ததும் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கொள்ளுமாறு கூறினார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த வினோத், மகாவிடம் தகராறு செய்தார். இதுகுறித்து மதியழகன், வினோத் தாயாரிடம் கூறினார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த வினோத், கத்தியால் மதியழகனை தாக்கி கொலைமிரட்டல் விடுத்தார். இதில் பலத்த காயமடைந்த மதியழகன் கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.இதுகுறித்து நடுவீரப்பட்டு போலீசில் மதியழகன் கொடுத்த புகாரின் பேரில், போலீசார் வழக்கு பதிந்து வினோத்தை, 28; கைது செய்தனர்.