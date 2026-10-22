/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கூத்தப்பாக்கம் கிளை பிராமணர் சங்க கூட்டம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:10 PM
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கடலுார்: தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் கடலுார், கூத்தப்பாக்கம் கிளையின் மாதாந்திர கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில், கிளை தலைவர் ராஜாராமன் தலைமை தாங்கி, சங்கத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பேசினார். துணைத் தலைவர் சம்பத் முன்னிலை வகித்தார். உறுப்பினர் பாலாஜி வரவேற்றார்.பாலகுரு, வெங்கடசுப்பிரமணியன், பாலாஜி, பக்தவச்சலம், ஸ்ரீ வத்சன், அலமேலு, ஹேமலதா, பிரணதார்த்திஹரன் கருத்துரை ஆற்றினர். கூட்டத்தில், வரும் 25ம் தேதி திருநெல்வேலியில் நடைபெற உள்ள மாநாட்டிற்கு திரளாக பங்கேற்பது என, முடிவு செய்யப்பட்டது.செயற்குழு உறுப்பினர் பாஸ்கரன் நன்றி கூறினார்.