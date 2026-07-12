/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ எல்லைகாளி கோவிலில் இன்று கும்பாபிஷேகம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:19 AM
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கடலுார்: எல்லைகாளி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் இன்று நடக்கிறது.
கடலுார், பழைய வண்டிப்பாளையம், எல்லைகாளி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவை முன்னிட்டு நேற்று முன்தினம் காலை தேவதா அனுக்ஞை, முதல் கால யாக சாலை பூஜை உள்ளிட்ட வழிபாடுகள் நடந்தன.
நேற்று காலை இரண்டாம் கால யாக சாலை பூஜை, மாலை மூன்றாம் கால யாக சாலை பூஜை, சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை நடந்தது.
இன்று காலை 10:00 மணிக்கு மேல், 11:30 மணிக்குள் நான்காம் கால யாக சாலை பூஜை, நாடி சந்தானம், தத்துவார்ச்சனை, கடம் புறப்படாகி கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.
இரவு 7:00 மணிக்கு அம்மன் வீதியுலா நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை கும்பாபிஷேக குழுவினர், உபயதாரர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர்.