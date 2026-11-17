/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பூச்சி மருந்து குடித்த தொழிலாளி பலி
UPDATED : நவ 16, 2026 05:14 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:12 PM
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வேப்பூர்: உடல் நலக் குறைவு விரக்தியால் பூச்சி மருந்து குடித்த தொழிலாளி சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
வேப்பூர் அடுத்த புல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தனபால், 57; தொழிலாளி. இவர், கடந்த சில ஆண்டுகளாக உடல் நலம் பாதிப்பு காரணமாக தொடர் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இதனால், ஏற்படும் பண விரையம் மற்றும் உடல் வலியால் மன உளைச்சல் அடைந்த அர் கடந்த 13ம் தேதி இரவு வீட்டிலிருந்த களைக்கொல்லி மருந்தை குடித்து மயக்கமடைந்தார். உடன் அவரை, அவரது குடும்பத்தினர் மீட்டு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவர் இறந்தார்.
வேப்பூர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.