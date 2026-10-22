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லட்சுமி சோரடியா பள்ளி மாணவர் சாதனை

லட்சுமி சோரடியா பள்ளி மாணவர் சாதனை

UPDATED : அக் 09, 2026 05:09 PM

ADDED : அக் 09, 2026 05:07 PM

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UPDATED : அக் 09, 2026 05:09 PM ADDED : அக் 09, 2026 05:07 PM

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கடலுார்: கடலுாரில் நடந்த மாவட்ட அளவிலான ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் லட்சுமி சோரடியா பள்ளி மாணவர் தங்க பதக்கம் வென்றார். கடலுாரில் நடராஜன் ஸ்கேட்டிங் அகாடமி சார்பில் மாவட்ட அளவிலான ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்தது. இதில், கடலுார் லட்சுமி சோரடியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி 10ம் வகுப்பு மாணவர் ஜெகன்நாதன், 14 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவில் முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கம் பெற்றார்.

மாணவரை பள்ளி தாளாளர் மாவீர்மல் சோரடியா, முதல்வர் சந்தோஷ்மல் சோர்டியா, உதவி தலைமை ஆசிரியர் பத்தாகான், ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயந்தி சோரடியா, சித்ரா ஆகியோர் பாராட்டினர்.

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