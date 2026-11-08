/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/லட்சுமி சோரடியா பள்ளி மாணவிக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 07, 2026 04:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:17 PM
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கடலுார்: சென்னையில் நடந்த விழாவில், தமிழக முதல்வர் விஜயிடம் சான்றிதழ் பெற்ற கடலுார் லட்சுமி சோரடியா பள்ளி மாணவியை பள்ளி நிர்வாகம் பாராட்டியது.
கடலுார் லட்சுமி சோரடியா பள்ளி மாணவி ஜோதி. இவர், 10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 500க்கு 477 மதிப்பெண் பெற்று தொகுதி அளவில் சிறப்பிடம் பிடித்தார். இதனையொட்டி சென்னையில் த.வெ.க., சார்பில் நடந்த விழாவில், முதல்வர் விஜய், மாணவி ஜோதிக்கு, 5,000 ரூபாய்க்கான காசோலை, சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினார். அதனைத் தொடர்ந்து, அந்த மாணவிக்கு பள்ளியில் நடந்த பாராட்டு விழாவில், பள்ளித் தாளாளர் மாவீர்மல் சோரடியா, பள்ளி முதல்வர் சந்தோஷ்மல் சோரடியா, உதவி தலைமை ஆசிரியர் பத்தாகான், ஒருங்கிணைப்பாளர் சித்ரா மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.