UPDATED : நவ 16, 2026 05:04 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:00 PM
கடலுார்: திருப்பரங்குன்றம் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஹிந்து முன்னணி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.இதுகுறித்து கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் சக்திவேல் அளித்த மனு:
திருப்பரங்குன்றம் சுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென, பல ஆண்டுகளாக பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக சென்னை ஐகோர்ட்டில் தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த கோர்ட், தீபம் ஏற்றலாம் என கோர்ட் கோர்ட் உத்தரவை நிறைவேற்றாமல் கடந்த தி.மு.க., அரசு துரோகம் செய்தது. பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து வரும் 24ம் தேதி நடக்கும் தீபத் திருநாளில் தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்த வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட செயலாளர்கள் வெங்கடேசன், சரவணன், மணிகண்டன், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் ராஜன் உடனிருந்தனர்.