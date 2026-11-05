சம்பா நெல், பருத்திக்கு காப்பீடு வரும் 16ம் தேதி கடைசி நாள்
சம்பா நெல், பருத்திக்கு காப்பீடு வரும் 16ம் தேதி கடைசி நாள்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM
கடலுார்: பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் சம்பா நெல், பருத்தி பயிரை பதிவு செய்ய வரும் 16ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேளாண் இணை இயக்குநர் வசந்தா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தமிழகத்தில் நடப்பு ஆண்டு சிறப்பு பருவத்தில் சம்பா நெல், பருத்தி ஆகியவற்றை பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்ய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. கடலுார் மாவட்டத்தில் சராசரியாக சம்பா நெல், 95 ஆயிரம் எக்டேர், பருத்தி 2 ஆயிரம் எக்டேர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடலுார் மாவட்டத்தில், பயிர்காப்பீடு திட்டத்தை, கடலுார் மாவட்டத்தில் செயல்படுத்த
ெஹச்.டி.எப்.சி., எர்கோ பொது காப்பீடு நிறுவனத்திற்கு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், கடன் பெறும் விவசாயிகள், தாங்கள் கடன் பெறும் வங்கிகளில் பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்படுவர்.
கடன் பெறாத விவசாயிகள், பொது சேவை மையங்கள் அல்லது வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இந்தாண்டு சூப்பர் எல் நினோ பருவ மாற்றம் காரணமாக பருவ மழை குறைவாக பெய்யக் கூடும்.
எனவே, விவசாயிகள் தங்களுக்கு ஏற்படும் மகசூல் இழப்பை ஈடு செய்ய பயிர் காப்பீடு செய்வது அவசியம். பயிர் காப்பீடு செய்ய வரும் 16ம் தேதி கடைசி நாளாகும்.