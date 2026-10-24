/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வக்கீலுக்கு சரமாரி வெட்டு
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 09:36 PM
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காட்டுமன்னார்கோவில்: கடலுார் மாவட்டம், காட்டுமன்னார்கோவில் கக்கன் நகரை சேர்ந்தவர் தங்கவிக்ரம், 42. வக்கீலான இவர், காட்டுமன்னார்கோவில் வக்கீல்கள் நலச்சங்க தலைவராக உள்ளார்.
நேற்று காலை, செட்டி தெருவில் உள்ள சுப்பு என்பவரின் டீக்கடை அருகில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு, பெரியகுளம் நோக்கி நடந்து சென்றார். அப்போது எதிரே வந்த, 5 பேர் கும்பல், தங்கவிக்ரமை சுற்றி வளைத்து சரமாரியாக வெட்டியது.
அவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில், சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.