மணிமுக்தாற்றை பாதுகாப்போம் விழிப்புணர்வு வீடியோ வைரல்
மணிமுக்தாற்றை பாதுகாப்போம் விழிப்புணர்வு வீடியோ வைரல்
UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். உட்கோட்ட தலைமையிடமான இங்கு அனைத்து அரசுத்துறைகளின் கோட்ட அலுவலகங்கள், சார் பதிவாளர், கருவூலம் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு பொது மருத்துவமனை, பெருவணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன.
இங்கிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர், குப்பைகள், பிளாஸ்டிக், இறைச்சி கழிவுகள் அனைத்தும் ராட்சத வடிகால் வாயிலாக மணிமுக்தாற்றில் விடப்படுகிறது. இதனால் புண்ணிய நதியான மணிமுக்தாற்று மாசடைந்து, நிலத்தடி நீர்மட்டமும் வெகுவாக சரிந்தது. இதனால் நகரில் ஆழ்துளை கிணறுகள் செயலிழந்து, குடிநீர் தட்டுப்பாடு அதிகரித்தது.
இந்நிலையில், மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை புதுப்பித்து, அதனை மாபெரும் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றிட முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி, விருத்தாசலம் நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் மழைநீரை சேமிக்கவும், மணிமுக்தாற்றை பாதுகாக்கவும் விழிப்புணர்வு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், கனமழை, இயற்கை கொடுக்கும் விலை மதிப்பற்றது. அதனை சேமிக்காமல் வீணாக வெளியேறும் நிலையை மாற்ற வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டின் மேற்கூரையிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மேலும், உறிஞ்சு குழிகள், மழைநீர் கிணறுகள், நீர் செறிவூட்டும் கால்வாய்கள், பண்ணைக் குட்டைகள் வாயிலாக மழைநீரை சேமிக்கலாம். ஓடைகளில் சிறிய தடுப்பணைகள் அமைத்து மழைநீரின் வேகத்தை குறைத்து, அதிகப்படியான நீரை சேமித்து நிலத்தடி நீரை பெருக்கலாம்.
விருத்தாசலத்தின் தனிச்சிறப்பான மணிமுக்தாற்றில், பிளாஸ்டிக், குப்பைகள், கழிவுநீர் கலப்பதை தடுப்போம். நம் மணிமுக்தாற்றை நாமே பாதுகாப்போம். ‘இன்று நாம் சேமிக்கும் ஒவ்வொரு மழைத்துளியும், நாளைய தலைமுறையின் உயிர் நீர்’ போன்ற விழிப்புணர்வு வாசகங்களுடன் ஏ.ஐ., தொழில்நுட்ப காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோவை, பொது மக்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து, வைரலாக்கி வருகின்றனர்.