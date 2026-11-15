சிதம்பரம் வீனஸ் பள்ளியில் வாழ்க்கை பாதை வழிகாட்டி

UPDATED : நவ 14, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 14, 2026 03:30 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் வீனஸ் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் ‘வாழ்க்கைப் பாதை’ நிகழ்ச்சி நடந்தது.
சிதம்பரம் தில்லைநகரில் வீனஸ் மெட்ரிக் பள்ளியில் மாணவர்களின் எதிர்கால கல்வி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், ‘வாழ்க்கைப் பாதை – சரியான திசையைத் தேர்ந்தெடுங்கள்’ என்ற தலைப்பில் தொழில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் கல்விச் சாதனையாளர்களுக்கான விருது வழங்கும் விழா நடந்தது.
விழாவில், வீனஸ் குழுமப் பள்ளிகளின் நிறுவனர் குமார் தலைமை தாங்கினார். தாளாளர் ரூபியால் ராணி, நிர்வாக இயக்குநர் அருண், தலைவர் லியோனா முன்னிலை வகித்தனர். பள்ளி முதல்வர் கிருஷ்ணராஜ் வரவேற்றார். என்.ஐ.டி., யில் தங்கப் பதக்கம் பெற்ற அஸ்வின் சிறப்புரையாற்றினார்.
தொடர்ந்து கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்கள் மற்றும் உறுதுணையாக இருந்த சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு கோவை ஸ்ரீ ஈஸ்வர் பொறியியல் கல்லூரி சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டது.