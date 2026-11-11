தீபாவளி பண்டிகைக்கு மாவட்டத்தில் 2 நாளில் ரூ.15.46 கோடிக்கு மது விற்பனை
தீபாவளி பண்டிகைக்கு மாவட்டத்தில் 2 நாளில் ரூ.15.46 கோடிக்கு மது விற்பனை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளில் 2 நாளில் ரூ.15.46 கோடிக்கு மதுபானம் விற்பனையாகி உள்ளது.
தமிழக அரசுக்கு வருவாய் தரக் கூடிய துறைகளில் அரசு டாஸ்மாக் கடைகள் தான் முக்கிய இடத்தை வகிக்கிறது. கடந்த 2003ம் ஆண்டு முதல் அரசே நேரடியாக மதுக்கடைகள் நடத்தி வருகிறது. இதில் கிடைக்கும் வருவாயைக் கொண்டுதான் அரசின் பல திட்டங்கள் தீட்ட காரண மாக உள்ளது.
கடலுார் மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே 147 கடைகள் செயல்பட்டு வந்தன. பொது மக்களின் எதிர்ப்பு, சாலையோரம் மதுக்கடைகள் போன்றவற்றால் தற்போது 134 டாஸ்மாக் கடைகள் மட்டுமே இயங்கி வருகின்றன.
கடைகள் எண்ணிக்கை குறைந்தாலும் விற்பனை பெரிய அளவில் குறையாமல் அதே நிலையில் நீடித்து வருகிறது.
ஒரு கடையை அப்புறப்படுத்தினால் அந்த கடையின் வியாபாரம் அருகில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் அதிகரிக்கிறது. கடலுார் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 1.50 கோடி ரூபாய்க்கு குறையாமல் விற்பனை நடந்து வருகிறது.
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை களை கட்டியது. கடந்த 7 ம் தேதியன்று 8.36 கோடி ரூபாயும், தீபாவளி பண்டிகையன்று 7.09 கோடி ரூபாயும் விற்பனையானது. இவ்விரு நாட்களிலும் மொத்தம் 15 கோடியே 46 லட்சம் ரூபாய்க்கு மதுபாட்டில்கள் விற்பனை நடந்துள்ளது.