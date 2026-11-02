உள்ளாட்சி தின விழா சிறப்பு கிராம சபை

UPDATED : நவ 01, 2026 06:53 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:49 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம், கம்மாபுரம் ஒன்றிய ஊராட்சிகளில், உள்ளாட்சி தின விழா கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது.
விருத்தாசலம் அடுத்த தொரவளூர் ஊராட்சியில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, ஊராட்சி செயலாளர் சிங்காரவேல் தலைமை தாங்கினார்.
ஒன்றிய அலுவலக பற்றாளர் வள்ளியம்மை வரவேற்றார். அதில், கிராமத்திற்கு தேவையான குடிநீர், மின் விளக்கு போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகள் குறித்து கிராம மக்களிடம் கருத்துகள் பெறப்பட்டன.
மேலும், ஊராட்சி நிர்வாக வரவு செலவு கணக்கு விவாதிக்கப்பட்டது. ஊரக வேலை திட்டத்தில் மண் சார்ந்த பணிகளை தேர்வு செய்தல், வேலை தரும் குடும்பங்கள் தேர்வு குறித்து முடிவு செய்யப்பட்டது.
மேலும், பரவளூர், கோமங்கலம், க.இளங்கலம், சாத்துக்கூடல் கீழ்பாதி, விசலுார், விஜயமாநகரம் உட்பட 50 ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.
பி.டி.ஓ.,க்கள் கணேசன், லட்சுமி உட்பட பொறியாளர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக சென்று, கிராம சபை கூட்டங்களை பார்வையிட்டு ஆலோசனை வழங்கினர்.
இதேபோல், கம்மாபுரம் ஒன்றியம் கோ.ஆதனுார், மாவிடந்தல், பொன்னேரி, குமாரமங்கலம், கம்மாபுரம் ஊராட்சிகளிலும் சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது.