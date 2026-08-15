மகாலட்சுமி கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி வழங்குவதில் முதன்மை
மகாலட்சுமி கல்வி நிறுவனங்கள் கல்வி வழங்குவதில் முதன்மை
ADDED : ஆக 14, 2026 07:44 PM
வேலைவாய்ப்பு பெற்று தருவதில் மகாலட்சுமி கல்வி நிறுவனங்கள் முதன்மை பெற்று வருகிறது என, அதன் தலைவர் ரவி கூறினார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது:
கடலுார் மாவட்டத்திலேயே அரசு தேர்வில் மாநில அளவில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று சாதனை படைத்த ஒரே கல்லுாரியாக பூண்டியாங்குப்பம் மகாலட்சுமி பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி திகழ்கிறது.
இங்கு, டிப்ளமோ இன் மெடிக்கல் லேபாராட்டரி டெக்னாலஜி, டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், உள்ளிட்ட பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளில் சேர்க்கை நடக்கிறது.
ஓவ்வொரு ஆண்டின் இறுதியிலும் முகாம் நடத்தப்பட்டு பயிற்சியை முடிக்கும் அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத்தரப்படுகிறது.
கடலுார் மஞ்சக்குப்பம் சண்முகம் தெருவில், 2002ம் ஆண்டு முதல் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் கேட்ரிங் டெக்னாலஜி கல்லுாரி அழகப்பா பல்கலைகழகத்தின் அங்கீகாரம் பெற்று இயங்கி வருகிறது.
இங்கு, 3ம் ஆண்டு பி.எஸ்சி., கேட்ரிங் அண்டு ஓட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மற்றும் டிப்ளமோ இன் கேட்ரிங் அண்டு ஹோட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆகிய பிரிவுகளில் சேர்க்கை நடக்கிறது.
பயிற்சி முடித்தவுடன் 100 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பும் பெற்று தரப்படுகிறது. தமிழக அரசு ஓதுக்கீட்டில், முதல் 150 மாணவர்களுக்கான இலவச ஐ.டி.ஐ., சேர்க்கை நடக்கிறது.
8 மற்றும் 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் பெறாதவர்கள் சேர்க்கை பெறலாம். இங்கு எலக்ட்ரீஷியன், பிட்டர், மோட்டார் மெக்கானிக், ‘ஏசி’ மெக்கானிக் ஆகிய இரண்டாண்டு பிரிவுகளில் சேர்க்கை நடக்கிறது.
10 மற்றும் பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும், ஏற்கனவே தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும் இலவசமாக சேர்க்கை பெறலாம்.
ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக், எலக்ட்ரிக்கல், டெக்னீஷியன், ‘ஏசி’ மெக்கானிக், வெல்டிங் டெக்னீஷியன் பிரிவிலும் சேர்க்கை பெறலாம். மகாலட்சுமி பாலிடெக்னிக், ஐ.டி.ஐ., மற்றும் கேட்ரிங் நிறுவனங்களில் பயிற்சியை முடிக்கும் அனைவருக்கும் சிறந்த எதிர்காலம் உறுதி.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.