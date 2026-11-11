/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வாலிபரை தாக்கியவர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM
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விருத்தாசலம்: பரவளூர் மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் அரசவேல் மகன் கவியரசன்,22; இவர் நேற்று காலை தனது நண்பர்களுடன் சாலையோரத்தில் நின்று பேசிகொண்டிருந்தார்.
அப்போது அதே பகுதியை சேர்ந்த சீனிவாசன் மகன் ராமர் ஓட்டி வந்த பைக் கவியரசன் மீது மோதியது. உடன் கவியரசன், தன்னிடம் மன்னிப்பு கேட்குமாறு ராமரிடம் கூறினார். அதில், அவர்களுக்குள் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. ஆத்திரமடைந்த ராமர், அவரது சகோதரர்கள் லட்சுமணன், விஜயகுமார் ஆகியோர் சேர்ந்து கவியரசனை திட்டி தாக்கினர்.
புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து லட்சுமணனை கைது செய்தனர். ராமர், விஜய குமாரை தேடிவரு கின்றனர்.