/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/முன்விரோதம் காரணமாக வாலிபரை தாக்கியவர் கைது
UPDATED : நவ 15, 2026 10:50 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:48 PM
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விருத்தாசலம்: முன்விரோதம் காரணமாக வாலிபரை தாக்கியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திட்டக்குடி அடுத்த கீழ்நெமிலி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் துரைராஜ் மகன் ராஜதுரை, 25; இவர் மங்கலம்பேட்டை காமராஜர் நகரில் உள்ள தனது தாத்தா வீட்டில் தங்கி, ஆட்டோ மூலம் தண்ணீர் கேன் போடும் பணி செய்து வருகிறார். இவருக்கும், கோவிலானுார் கீழவீதியை சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் சக்தி, 19; என்பவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த 11ம் தேதி இவர்களுக்குள் மீண்டும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதில், ஆத்திரமடைந்த சக்தி, ராஜதுரையை அசிங்கமாக திட்டி, கத்தியால் தாக்கி கொலைமிரட்டல் விடுத்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், மங்கலம்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சக்தியை கைது செய்தனர்.