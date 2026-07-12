/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ தம்பதியை தாக்கியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:06 AM
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கிள்ளை: பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த புதுக்குப்பம் கிழக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் பிரதாப்,35; இவர் நேற்று குடும்பத்துடன், பைக்கில் சிதம்பரத்திற்கு சென்றார்.
சி.முட்லுார் அருகே செல்லும்போது, டீக்கடையில் பைக்கை நிறுத்திவிட்டு கடைக்கு சென்றார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த வீரமணி, பிரதாப் நிறுத்தியிருந்த பைக் மீது இடித்துள்ளார். இதை தட்டிக்கேட்ட பிரதாப் மற்றும் அவரது மனைவி மோனிஷாவை, வீரமணி, ஆபாசமாக திட்டி, தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இதுகுறித்து, மோனிஷா கொடுத்த புகாரின்பேரில், கிள்ளை போலீசார் வீரமணியை, 42; கைது செய்தனர்.