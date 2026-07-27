காதலிக்க மறுத்த மாணவியை கத்தியால் குத்தியவருக்கு 'வலை'
காதலிக்க மறுத்த மாணவியை கத்தியால் குத்தியவருக்கு 'வலை'
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:22 PM
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அருகே, காதலிக்க மறுத்த பள்ளி மாணவியை, கத்தியால் குத்திய அய்யப்பன், 28, என்பவரை, போலீசார் தேடுகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரம், சி.முட்லுாரை சேர்ந்தவர் அய்யப்பன், 28. எலக்ட்ரீஷியன். இவர், அதேபகுதியைச் சேர்ந்த, பிளஸ் 1 படிக்கும் மாணவியின் வீட்டிற்கு, ஒயரிங் வேலை செய்ய சென்றார்.
அந்த பழக்கத்தில் அய்யப்பன், மாணவியிடம், தன்னை காதலிக்கும்படி கூறி, வற்புறுத்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று, மாணவி வீட்டில் தனியாக இருப்பதை அறிந்த அய்யப்பன், அங்கு சென்று மாணவியிடம், தன்னை காதலிக்குமாறு வற்புறுத்தி உள்ளார். மாணவி மறுத்ததால், ஆத்திரமடைந்த அய்யப்பன், கத்தியால் மாணவியின் கழுத்து, முதுகில் குத்திவிட்டு தப்பி ஓடினார்.
மா ணவியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த அக்கம் பக்கத்தினர், அவரை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சிதம்பரம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து, அய்யப்பனை தேடுகின்றனர்.