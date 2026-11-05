/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:49 AM
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நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் அண்ணா நகர் முத்துமாரியம்மன் கோவிலில் மண்டலாபிேஷகம் நிறைவு பெற்றது.
நெல்லிக்குப்பம் அண்ணா நகரில் உள்ள முத்து மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் கடந்த செப்டம்பர் 13ம் தேதி நடந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து மறுநாள் முதல் மண்டலாபிஷேக பூஜைகள் நடந்து வந்தது.
மண்டலாபிேஷக நிறைவு நாளான நேற்று சிறப்பு யாகம் நடந்தது. தொடர்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது.
முள்ளிகிராம்பட்டு முனீஸ்வரன் கோவிலில் 300 க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பொங்கல் வைத்து ஊர்வலமாக முத்துமாரியம்மன் கோவிலுக்கு எடுத்து வந்து படையலிட்டு வழிபட்டனர்.