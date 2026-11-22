/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஸ்ரீ லட்சுமி சோரடியா பள்ளியில் மாறுவேட போட்டி
UPDATED : நவ 21, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:27 PM
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கடலுார்: கடலுார் பாபுராவ் தெரு ஸ்ரீ லட்சுமி சோரடியா பள்ளியில் மாறுவேட போட்டி நடந்தது.
லட்சுமி சோரடியா பள்ளி தாளாளர் மாவீர்மல் சோரடியா தலைமை தாங்கினார். தலைமை ஆசிரியர் சந்தோஷ்மல் சோரடியா முன்னிலை வகித்தார். ஸ்ரீலட்சுமி சோரடியா பள்ளி தாளாளர் அஷோக்மல் சோரடியா, தலைமை ஆசிரியர் ராஜலட்சுமி சோரடியா, ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயந்தி சோரடியா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பல்வேறு வேடங்கள் அணிந்து அசத்தினர். போட்டியில் பங்கேற்ற அனைத்து மாணவ, மாணவிகளுக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டது.