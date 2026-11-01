திட்டக்குடி நகராட்சியில் ‘மாஸ் கிளீனிங்’ துவக்கம்

UPDATED : அக் 30, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:58 PM
திட்டக்குடி: திட்டக்குடி நகராட்சியில் ‘மாஸ் கிளீனிங்’ பணி துவங்கப்பட்டுள்ளது.
திட்டக்குடி நகராட்சியில், 24 வார்டுகளில், 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இங்கு, தினமும், மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகள் என, 30 டன் குவிகிறது. இந்த குப்பையை அகற்ற, நகராட்சி மற்றும் ஒப்பந்த குழுவினர், 100க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டனர்.
தனியார் ஊழியர்கள், தினமும், வீடு, வீடாக சென்று குப்பையை சேகரித்து வருகின்றனர். நகராட்சி ஊழியர்கள், கழிவுநீர் சீரமைப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், பொது மக்கள் சிலர், தங்கள் வீடுகளில் சேகரமாகும் குப்பையை, துப்புரவு ஊழியர்களிடம் வழங்காமல், தெருக்களில் வீசி வருவதால், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில், நகராட்சி நிர்வாகம், தினம் ஒரு வார்டு ‘மாஸ் கிளீனிங்’ என்ற திட்டம் நேற்று துவங்கியது. அதில், முதற்கட்டமாக 14 வது வார்டு கூத்தப்பன்குடிக்காட்டில், ஆணையர் நாகராஜ் தலைமையில் ‘மாஸ் கிளீனிங்’ துவங்கியது.
வார்டுக்குட்பட்ட தெருக்களில் துப்புரவு ஊழியர்கள், குப்பை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, தெருக்களில் டெங்கு கொசுவை கட்டுப்படுத்த மருந்து தெளிக்கப்பட்டது.
மற்ற 23 வார்டுகளிலும் குப்பை அகற்றும் பணி தொடர்ந்து நடக்கும் என, ஆணையர் நாகராஜ் தெரிவித்தார். பொறியாளர் ராஜேஷ்கண்ணன், சுகாதார பணியாளர்கள், டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.